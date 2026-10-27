Israele, il giorno più lungo: Netanyahu punta sulla guerra per salvarsi nelle urne

Sui manifesti elettorali l’immagine di Bibi è affiancata a quella di Trump e sovrastata da un’immagine di caccia da guerra in volo. Voleva attaccare l’Iran prima delle elezioni, ma sarebbe stato fermato dai suoi generali. Gli ultimi sondaggi segnalano un lieve vantaggio per l’opposizione: in ogni caso rimangono decisivi i partiti arabi