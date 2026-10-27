Per i sondaggi l’opposizione è in lieve vantaggio

Israele, il giorno più lungo: Netanyahu punta sulla guerra per salvarsi nelle urne

Davide Lerner
27 ottobre 2026 • 07:00
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Sui manifesti elettorali l’immagine di Bibi è affiancata a quella di Trump e sovrastata da un’immagine di caccia da guerra in volo. Voleva attaccare l’Iran prima delle elezioni, ma sarebbe stato fermato dai suoi generali. Gli ultimi sondaggi segnalano un lieve vantaggio per l’opposizione: in ogni caso rimangono decisivi i partiti arabi 

TEL AVIV – Dalia Padoa è una cinquantatreenne traduttrice italo-israeliana che vive a Roma. Nel marzo 2023 per alcuni giorni finì al centro delle cronache del nostro paese quando si rifiutò di tradurre per il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante la sua ultima visita in Italia. Contattata dall’ambasciata israeliana a Roma, rispose pubblicamente: «Se accetto di collaborare alla traduzione delle sue parole, i miei figli non mi perdoneranno». Padoa, come circa 80mila israeliani (dato del qu

Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 