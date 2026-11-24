I contatti tra il candidato e il premier Netanyahu ci sono. Ma è probabile un governo di minoranza. L’intelligence prova a dissuadere Bibi da ulteriori raid
Diventa sempre più evidente che, salvo colpi di scena dei prossimi giorni, l’unica possibilità per il premier incaricato Gadi Eisenkot di formare il prossimo governo israeliano e sostituire Benjamin Netanyahu sarà tentare la strada di un governo di minoranza, che potrà nascere solo grazie all’astensione di alcuni gruppi parlamentari. Tale governo potrebbe anche essere formato inizialmente da un numero ridotto di ministri a capo di dicasteri cruciali quali Affari esteri, Difesa, Finanze, Sicurezz