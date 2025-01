"L'accordo sugli ostaggi e il cessate il fuoco ora devono essere attuati, e i parametri per farlo sono sempre stati chiari: deve essere trovata una soluzione che garantisca sia la sicurezza di Israele sia quella dei palestinesi. Per questo motivo abbiamo chiarito, non solo come Ue, ma anche come G7 e soprattutto con i partner arabi, che ciò significa anche nessuna espulsione dalla striscia di Gaza". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, all'arrivo al Consiglio Affari Esteri Ue. "Per quanto riguarda la missione dell'Ue a Rafah (Eubam), come governo federale tedesco abbiamo preparato al massimo questo percorso. Stiamo chiarendo all'interno del governo la partecipazione di forze tedesche anche sul campo, come accade sempre per missioni di questo tipo condotte dall'Ue", ha aggiunto Baerbock.