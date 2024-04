La ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, ha definito «profondamente insensibili» le dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu sulla morte dei sette operatori umanitari dell'ong World Central Kitchen a Gaza, colpiti da un raid di Tel Aviv. Tra le vittime, una cittadina australiana, Zomi Frankcom. Wong ha affermato che Netanyahu ha cercato di «ignorare» la morte di Frankcom e dei suoi colleghi e che la giustificazione dell'incidente data da Israele è inaccettabile. Lo riporta il Guardian.

Il premier israeliano ha infatti considerato «tragica» la morte degli operatori ma ha anche precisato che sono cose che accadono in tempo di guerra. «Trovo questa affermazione, francamente, per la famiglia in particolare, una cosa piuttosto insensibile, profondamente insensibile, da dire», ha dichiarato Wong, aggiungendo che come ministra degli Esterni «non accettiamo questa spiegazione. Non accettiamo alcun suggerimento secondo cui questo è semplicemente qualcosa che può essere ignorato e considerato semplicemente qualcosa che accade in guerra».