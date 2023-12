Il presidente americano ha criticato i «bombardamenti indiscriminati» a Gaza. L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione non vincolante per il cessate il fuoco. Le famiglie degli ostaggi hanno organizzato una catena umana chiedendo il rilascio degli ostaggi.

Il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato che Israele sta perdendo il sostegno americano a causa del «bombardamento indiscriminato» nella Striscia di Gaza. La critica americana è arrivata in seguito all’approvazione della bozza della risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza in cui tra i 10 voti contrari continuano ad esserci anche gli Stati Uniti.

Martedì il Wall Street Journal ha rivelato che l’esercito israeliano avrebbe iniziato a pompare acqua di mare nei tunnel di Gaza con l’obiettivo di distruggere le infrastrutture sotterranea che l’organizzazione Hamas sta utilizzando da inizio conflitto. Il presidente Biden ha risposto ad alcune domande in merito alla notizia.

«Ci sono affermazioni secondo cui non ci sono ostaggi in nessuno di questi tunnel, ma non lo so per certo», ha detto. Ha aggiunto: «So che, però, ogni morte civile è una tragedia assoluta, e Israele ha dichiarato la sua intenzione di far corrispondere le sue parole ai fatti»

Cessate il fuoco

L’Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato con 153 voti a favore una risoluzione non vincolante che chiede un cessate il fuoco umanitario immediato nella Striscia. L’approvazione è arrivata dopo il testo bocciato nel Consiglio di sicurezza a causa del veto degli Stati Uniti.

In seguito all’approvazione, l’ambasciatore palestinese presente in sede Onu lo ha definito «un giorno storico» aggiungendo: «È nostro dovere collettivo continuare su questa strada finché non vedremo la fine di questa aggressione contro il nostro popolo».

Mentre l’inviato israeliano si è opposto alla risoluzione. «Un cessate il fuoco serve solo a prolungare il regno del terrore di Hamas, quindi esorto tutti gli stati membri a votare contro questa risoluzione», ha detto. Tra i 23 paesi che si sono astenuti ci sono Italia e Germania.

Gli ostaggi

Sostenitori e familiari degli ostaggi si sono allineati in una catena umana partendo dall’ufficio del primo ministro fino alla Knesset. L’obiettivo è fermare i membri della Knesset mentre si recano al parlamento per votare sul bilancio.

Già nella giornata di martedì, le famiglie degli ostaggi hanno ripreso a protestare contro il governo per richiedere il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas.

