Israele, gli anti Netanyahu si compattano su Eisenkot

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Il primo incontro fra i capi di partito anti-Netanyahu non scioglie il nodo della possibile cooperazione con arabi o ultraortodossi, ma promette unione di intenti per deporre Netanyahu. Si sono ritrovati martedì all’hotel Dan Accadia di Herzliya, ricco sobborgo a nord di Tel Aviv. È una delle strutture a cinque stelle sul lungomare che negli ultimi anni avevano ospitato gli sfollati israeliani provenienti dalle zone di confine, a spese del governo. C’erano tutti, i capi dell’alleanza del cambiam