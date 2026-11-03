vertice dei capi dell’opposizione a tel aviv

Israele, gli anti Netanyahu si compattano su Eisenkot

Davide Lerner
03 novembre 2026 • 19:55
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Il primo incontro fra i capi di partito anti-Netanyahu non scioglie il nodo della possibile cooperazione con arabi o ultraortodossi. Ma promette unione di intenti per deporre Bibi

Il primo incontro fra i capi di partito anti-Netanyahu non scioglie il nodo della possibile cooperazione con arabi o ultraortodossi, ma promette unione di intenti per deporre Netanyahu. Si sono ritrovati martedì all’hotel Dan Accadia di Herzliya, ricco sobborgo a nord di Tel Aviv. È una delle strutture a cinque stelle sul lungomare che negli ultimi anni avevano ospitato gli sfollati israeliani provenienti dalle zone di confine, a spese del governo. C’erano tutti, i capi dell’alleanza del cambiam

Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 