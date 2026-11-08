Enigma Eisenkot, Netanyahu non molla: in Israele il governo è un tetris intricato

Il leader di Yashar ha promesso di fare il possibile per formare un esecutivo nelle quattro settimane a disposizione, aprendo le porte a quasi qualsiasi alleanza. Il puzzle è complicato. E il premier uscente è pronto in caso di stallo. A Gaza dramma umanitario per le piogge

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A metà pomeriggio di domenica, primo giorno lavorativo della settimana in Israele, il presidente Isaac Herzog ha conferito formalmente a Gadi Eisenkot, rivale di Benjamin Netanyahu, il mandato di formare un nuovo governo. Durante una cerimonia alla residenza presidenziale di Gerusalemme, Herzog ha ricordato che 67 deputati della nuova Knesset hanno indicato il leader di Yashar, contro i 46 che hanno sostenuto Netanyahu. I sette parlamentari di un’altra formazione hanno scelto di non esprimere pr