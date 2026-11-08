il presidente herzog ha conferito il mandato all’ex generale

Enigma Eisenkot, Netanyahu non molla: in Israele il governo è un tetris intricato

Davide Lerner
08 novembre 2026 • 20:19
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Il leader di Yashar ha promesso di fare il possibile per formare un esecutivo nelle quattro settimane a disposizione, aprendo le porte a quasi qualsiasi alleanza. Il puzzle è complicato. E il premier uscente è pronto in caso di stallo. A Gaza dramma umanitario per le piogge

A metà pomeriggio di domenica, primo giorno lavorativo della settimana in Israele, il presidente Isaac Herzog ha conferito formalmente a Gadi Eisenkot, rivale di Benjamin Netanyahu, il mandato di formare un nuovo governo. Durante una cerimonia alla residenza presidenziale di Gerusalemme, Herzog ha ricordato che 67 deputati della nuova Knesset hanno indicato il leader di Yashar, contro i 46 che hanno sostenuto Netanyahu. I sette parlamentari di un’altra formazione hanno scelto di non esprimere pr

Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 