Funzionari iraniani hanno riferito che l'attacco israeliano ha colpito una base aerea militare, riporta il New York Times, vicino alla città di Isfahan, nell'Iran centrale. Le autorità iraniane sembrano voler minimizzare l'attacco, mentre gli analisti l'hanno definito un tentativo di de-escalation per far sgonfiare la tensione. Continua il Nyt, gli ufficiali israeliani sentiti hanno parlato sotto anonimato, perché non autorizzati a fare dichiarazioni pubbliche. L'Idf non ha voluto commentare.