Si tratta di oltre un milione di persone. L’Onu «esorta ad annullare qualsiasi decisione di questo tipo». Si temono proteste per il venerdì. Il segretario della Difesa americano, Lloyd Austin, è giunto oggi in Israele

Domani sarà passata una settimana dall’attacco di Hamas contro Israele, l’esercito israeliano oggi, venerdì 13, ha ordinato l'evacuazione di «tutti i civili da Gaza» nel sud dell'enclave palestinese. Si tratta di oltre un milione di persone.

In una nota, l'esercito israeliano ha chiesto «l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case a sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell'area a sud di Wadi Gaza», un corso d'acqua situato a sud della città. «Sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà», ha aggiunto l’esercito.

Il movimento palestinese Hamas ha invitato gli abitanti della Striscia di Gaza a ignorare l'avvertimento di Israele. Sul proprio canale Telegram scrive : «Diciamo al nemico e alle istituzioni internazionali che ci hanno deluso che rimarremo qui. Avvertire gli abitanti di Gaza a spostarsi è falsa propaganda e guerra psicologica. Invitiamo i nostri cittadini a ignorare (l’avviso)».

Per l’Onu la scelta di Israele rischia di creare un rilevante problema umanitario. Il portavoce delle Nazioni Unite, Ste’phane Dujarric ha riferito che «l’Onu esorta ad annullare qualsiasi decisione di questo tipo per evitare di trasformare ciò che è già una tragedia in una situazione catastrofica».

L’ultimatum, peraltro, riguarda anche il personale Onu, incluso quello che lavora nelle scuole e negli istituti sanitari. Da parte sua, il movimento islamico palestinese Hamas ha esortato la popolazione a non dare ascolto all'ultimatum delle Idf, definito «falsa propaganda». Israele, intanto, ha criticato la risposta di Dujarric.

Intanto il segretario della Difesa americano, Lloyd Austin, è giunto oggi in Israele in segno di solidarietà al Paese dopo il devastante attacco di Hamas che ha provocato migliaia di morti. Austin incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, oltre ad alti funzionari del govero. Si tratta della sua terza visita in Israele come capo del Pentagono, che segue quella del segretario di Stato Antony Blinken.

Il venerdì

Hamas ha chiesto una “giornata della rabbia”, la mobilitazione del mondo arabo a sostegno dei palestinesi: chiede che si renda visibile la solidarietà con il gruppo terroristico e per fermare «i piani israeliani per giudaizzare Gerusalemme e Al-Aqsa».

Khaled Meshaal, che è stato ai vertici del Politburo dell'organizzazione terroristica e che vive in Qatar, ha chiesto agli arabi di tutto il mondo di scendere nelle strade per protestare per la morte dei civili uccisi a Gaza. È allarme dunque in Israele.

Il ministero degli Esteri e il Consiglio di Sicurezza Nazionale hanno esortato tutti gli israeliani, anche quelli che si trovano all'estero, a prestare particolare attenzione: ci saranno probabilmente proteste in vari Paesi, che potrebbero diventare violente, israeliani ed ebrei potrebbero esseri presi di mira, avverte il governo Netanyahu.

Agli israeliani all'estero è stato consigliato di «fare attenzione, stare lontano da proteste e manifestazioni e, se possibile, ricevere aggiornamenti dalle forze di sicurezza locali su possibili proteste e episodi di disordini». Si temono tensioni anche nella Città Vecchia, a Gerusalemme, visto che Hamas ha chiesto agli arabi israeliani di riunirsi nel complesso di Al-Aqsa, in cima al Monte del Tempio, per impedire agli ebrei di “profanarlo”.

© Riproduzione riservata