Tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas devono tornare, sostiene il presidente israeliano Isaac Herzog. Lo ha scritto in un lungo post su X in cui ha reso omaggio ai quattro rapiti morti in prigionia i cui corpi sono stati restituiti nella notte.

"Ci spezza il cuore l'amara notizia dell'identificazione di Ohad Yahalomi, Tsachi Idan, Itzik Elgarat e Shlomo Mantzur, i cui corpi sono stati restituiti durante la notte dalla prigionia dei terroristi di Hamas. In questo momento di dolore, c'è un po' di conforto nel sapere che saranno sepolti con dignità in Israele", ha scritto Herzog che ha ricordato singolarmente ognuno dei quattro. "Il ritorno dei corpi dei nostri fratelli dalla prigionia sottolinea il nostro obbligo morale a fare tutto ciò che è in nostro potere per riportare indietro tutti gli ostaggi: i vivi alle loro amate famiglie e i caduti per farli riposare in pace. Finché l'ultimo non sarà a casa! Sono tutti casi umanitari e devono essere tutti restituiti", ha ammonito.