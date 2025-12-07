Altro che nazione start up, la crescita degli haredim trascina Israele nel fanatismo religioso

Gli ultra ortodossi sono il 14 per cento della popolazione, ma il tasso di fertilità in quelle comunità è di 6,6 figli per donna, contro i 2 fra gli ebrei secolari. Godono di un’esenzione dall’esercito, la loro vita è scandita da logiche sociali e categorie ideologiche che sono impossibili da decodificare per il resto d’Israele
Tel Aviv – Il Peres Center for Peace and Innovation è un parallelepipedo di vetro e cemento disegnato da Massimiliano Fuksas e appoggiato a due passi dalla spiaggia di Jaffa, la parte di Tel Aviv dove vive ciò che resta della minoranza araba in città. Il centro è stato fondato dal grande statista israeliano per custodire la sua eredità politica ma soprattutto per raccontare al mondo un paese innovativo e dinamico sempre proteso verso l’avvenire. Nel centro ci si imbatte in mappe interattive che