Il reportage

Altro che nazione start up, la crescita degli haredim trascina Israele nel fanatismo religioso

Mattia Ferraresi
07 dicembre 2025 • 07:00

Gli ultra ortodossi sono il 14 per cento della popolazione, ma il tasso di fertilità in quelle comunità è di 6,6 figli per donna, contro i 2 fra gli ebrei secolari. Godono di un’esenzione dall’esercito, la loro vita è scandita da logiche sociali e categorie ideologiche che sono impossibili da decodificare per il resto d’Israele

Tel Aviv – Il Peres Center for Peace and Innovation è un parallelepipedo di vetro e cemento disegnato da Massimiliano Fuksas e appoggiato a due passi dalla spiaggia di Jaffa, la parte di Tel Aviv dove vive ciò che resta della minoranza araba in città. Il centro è stato fondato dal grande statista israeliano per custodire la sua eredità politica ma soprattutto per raccontare al mondo un paese innovativo e dinamico sempre proteso verso l’avvenire. Nel centro ci si imbatte in mappe interattive che

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)