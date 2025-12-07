Altro che nazione start up, la crescita degli haredim trascina Israele nel fanatismo religioso

Gli ultra ortodossi sono il 14 per cento della popolazione, ma il tasso di fertilità in quelle comunità è di 6,6 figli per donna, contro i 2 fra gli ebrei secolari. Godono di un’esenzione dall’esercito, la loro vita è scandita da logiche sociali e categorie ideologiche che sono impossibili da decodificare per il resto d’Israele