Il ministro della Difesa del Pakistan, Khawaja Asif, ha escluso la possibilità di una rappresaglia nucleare contro Israele, nel caso in cui lo Stato ebraico faccia ricorso ad armi atomiche contro l'Iran. Islamabad ha smentito così le dichiarazioni del generale Mohsen Rezaei, comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e membro del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, secondo cui il Pakistan sarebbe pronto a lanciare un attacco nucleare contro Israele in caso di impiego dell'arma atomica contro l'Iran. "Il Pakistan ci ha detto che se Israele ricorrerà alla bomba atomica contro l'Iran, allora anche il Pakistan attaccherà Israele con un'arma nucleare", aveva detto Rezaei alla tv di Stato iraniana. Il ministro della Difesa pachistano ha negato però con fermezza: "Da parte nostra non è stato assunto alcun impegno di questo genere", ha detto il ministro. Nelle scorse ore Islamabad ha invece riaffermato il proprio sostegno politico all'Iran, ribadendo la necessità di "unità tra le nazioni musulmane contro Israele". Lo scorso fine settimana il ministro della Difesa pachistano ha detto che "se i Paesi musulmani non si uniscono ora, ciascuno farà la fine di Iran e Palestina". Asif ha inoltre esortato i Paesi islamici ad interrompere i rapporti diplomatici con Israele e chiesto una riunione urgente dell'Organizzazione della cooperazione islamica per elaborare una strategia comune.