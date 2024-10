«L'Italia chiede al governo dell'Iran e allo stesso primo ministro israeliano Netanyahu di frenare il ricorso alla violenza. Chiede a tutti, assolutamente a tutti, di interrompere la spirale della guerra. In queste ore un missile in più da una parte o dall'altra potrebbe portare questa guerra definitivamente fuori controllo». Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al Corriere della Sera commentando l'escalation in Medio Oriente. «Lavoriamo in maniera convinta per evitare che tutta la regione finisca nell'abisso di una guerra generalizzata, una catastrofe che nessuno sarebbe in grado di controllare, che porterebbe morte e devastazione per anni».

«La prospettiva nella regione resta quella dei due Stati, quella di Israele in grado di convivere in sicurezza con uno stato palestinese, e di un Libano che resti un paese stabile e un esempio di convivenza tra le varie comunità e religioni» ha detto il ministro. In Libano c'è il contingente italiano. «I nostri militari - spiega Tajani - sono protetti all'interno delle caserme, nei bunker dell'Onu. Ci siamo confrontati con il presidente Meloni e con il collega Crosetto. Con l'Onu dovremo decidere come proseguire la missione». «Ho sempre detto che Israele ha diritto a difendersi, il 7 ottobre è stato una vergogna, un affronto senza pari a una intera nazione. Ma non bisogna provocare la morte di altri innocenti, e adesso ripeto non bisogna trasformare una guerra locale in una catastrofe bellica regionale - conclude -. Adesso mi sento di aggiungere che colpi diretti fra Israele e Iran rischiano davvero di incendiare tutto il Medio Oriente».