Israele, la veglia del dolore per il 7 ottobre. «Chissà se impareremo da questa lezione»

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Il terzo anniversario del massacro del 7 ottobre ha visto Israele fermarsi, ricordare le vittime, rivivere il trauma e il dolore di quel giorno in incontri nei luoghi colpiti, ma anche protestare contro il governo accusato di non aver saputo proteggere i suoi cittadini. Dalle 6:29, l’ora esatta in cui è partito l’attacco di 5.600 terroristi di Hamas, le cerimonie sono iniziate e proseguite tutto il giorno in più di 400 località diverse del paese. Tutti in silenzio Al kibbutz Kfar Aza, che si t