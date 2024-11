"Sappiate che qualsiasi accordo col Libano, con lo Yemen o con l’Iran non porterà sicurezza alla regione", ha detto Basem Naim membro del politburo di Hamas. "Non ci sarà pace fin quando la questione palestinese non verrà risolta". Sul cessate il fuoco in Libano precisa: "Non era solo Hezbollah a decidere. Se il popolo libanese ha deciso che è nel loro interesse accordarsi con Israele a noi sta bene, perché il nostro obiettivo non era far distruggere il Libano da Netanyahu".