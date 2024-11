In sei mesi, tra il novembre del 2023 e l'aprile scorso, i morti nella Striscia di Gaza sono stati, quasi per il 70 per cento, donne e bambini. Lo denuncia un'inchiesta condotta dall'ufficio delle Nazioni unite per i diritti umani sulle vittime provocate nell'enclave palestinese dal conflitto in corso tra Israele e Hamas. Si tratta di ''un numero impressionante di vittime civili'', afferma l'Onu. L'ufficio per i diritti umani delle Nazioni unite ha spiegato di aver verificato l'identità di 8.119 persone delle oltre 34.500 presumibilmente uccise durante i primi sei mesi di guerra, rilevando che "quasi il 70 per cento erano bambini e donne".