Israele, Netanyahu ora grida ai brogli. Eisenkot: «Vuole delegittimare le elezioni»

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GERUSALEMME – A due giorni dal voto in Israele, lo scontro politico si fa sempre più aspro. Il premier Benjamin Netanyahu, che ha perso la maggioranza in parlamento, ha accusato i partiti arabi di aver avuto risultati elettorali record anche grazie a brogli e interferenze elettorali finanziate dal Qatar. Le accuse del Likud arrivano dopo l’annuncio della Commissione elettorale centrale israeliana di aver chiesto allo Shin Bet, i servizi di intelligence interni, di indagare su sospetti tentativi