sette persone arrestate

Israele, Netanyahu ora grida ai brogli. Eisenkot: «Vuole delegittimare le elezioni»

Giovanni Legorano
29 ottobre 2026 • 20:43Aggiornato, 29 ottobre 2026 • 20:48
Segui Domani su Google

Lo Shin Bet indaga su «interferenze» finanziate dal Qatar a favore dei partiti arabi. Il premier: «Vogliono islamizzare il paese». L’opposizione: «Accuse ridicole». Il Blocco del cambiamento potrebbe puntare ad un governo di minoranza

GERUSALEMME – A due giorni dal voto in Israele, lo scontro politico si fa sempre più aspro. Il premier Benjamin Netanyahu, che ha perso la maggioranza in parlamento, ha accusato i partiti arabi di aver avuto risultati elettorali record anche grazie a brogli e interferenze elettorali finanziate dal Qatar. Le accuse del Likud arrivano dopo l’annuncio della Commissione elettorale centrale israeliana di aver chiesto allo Shin Bet, i servizi di intelligence interni, di indagare su sospetti tentativi

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group