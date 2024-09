L'agenzia turca Anadolu ha riferito che un cittadino kosovaro sospettato di aver effettuato bonifici bancari per conto dei servizi segreti israeliani in Turchia è stato arrestato il 30 agosto a Istanbul. Secondo i servizi d'intelligence turchi l'uomo effettuava trasferimenti di denaro a persone che lavoravano per il Mossad israeliano in Turchia e in Siria. I soldi provenivano dal Kosovo e dall'Est Europa e sarebbero stati utilizzati per pagare le riprese con i droni e le "operazioni psicologiche contro i politici palestinesi". Da inizio anno decine di persone sono state arrestate in Turchia sospettati di essere spie del Mossad.