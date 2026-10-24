negli ultimi sondaggi è sempre testa a testa. il rebus delle future alleanze

Israele, i partiti arabi sfidano Netanyahu: «È in gioco la sopravvivenza dello Stato»

Giovanni Legorano
24 ottobre 2026 • 06:00Aggiornato, 24 ottobre 2026 • 09:11
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«Faremo tutto il possibile per cacciare questo governo fascista», dicono a Domani gli esponenti di Lista Unita. Lo sfidante Eisenkot? «Dovrà mostrare molto più coraggio di quello dimostrato finora». I sondaggi indicano ancora un testa a testa, le formazioni palestinesi saranno l’ago della bilancia

GIAFFA – I partiti arabi potrebbero diventare l’ago della bilancia nelle elezioni israeliane della prossima settimana. Gli esponenti di queste forze ne parlano apertamente senza nascondere la speranza di poter far fronte comune con gli altri partiti di opposizione, i quattro partiti del cosiddetto ‘blocco del cambiamento”, per sostituire la maggioranza di destra religiosa che ha sostenuto in questi ultimi quattro anni il governo del premier Benjamin Netanyahu. «È abbastanza chiaro che saremo noi

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group