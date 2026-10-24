Israele, i partiti arabi sfidano Netanyahu: «È in gioco la sopravvivenza dello Stato»

«Faremo tutto il possibile per cacciare questo governo fascista», dicono a Domani gli esponenti di Lista Unita. Lo sfidante Eisenkot? «Dovrà mostrare molto più coraggio di quello dimostrato finora». I sondaggi indicano ancora un testa a testa, le formazioni palestinesi saranno l’ago della bilancia
GIAFFA – I partiti arabi potrebbero diventare l’ago della bilancia nelle elezioni israeliane della prossima settimana. Gli esponenti di queste forze ne parlano apertamente senza nascondere la speranza di poter far fronte comune con gli altri partiti di opposizione, i quattro partiti del cosiddetto ‘blocco del cambiamento”, per sostituire la maggioranza di destra religiosa che ha sostenuto in questi ultimi quattro anni il governo del premier Benjamin Netanyahu. «È abbastanza chiaro che saremo noi