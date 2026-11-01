Un patto con gli arabi “pragmatici”. L’unica via per archiviare Netanyahu

Il premier ha perso la maggioranza, i suoi avversari avrebbero i numeri per batterlo: ma c’è il nodo delle formazioni arabe. Dall’estrema destra alla sinistra, pesano i veti incrociati. Ma un’opzione c’è: un patto dell’opposizione con il partito Ra’am

true false

TEL AVIV – Nel suo primo commento dopo le elezioni israeliane, il presidente Isaac Herzog ha esortato i partiti a fare tutto il possibile per formare una maggioranza. «Dobbiamo assolutamente evitare un altro turno di elezioni. Mi aspetto che chiunque venga qui lo faccia con una mente aperta», ha dichiarato dalla Residenza presidenziale a Gerusalemme. Per il momento, tuttavia, tutti i principali leader politici sembrano prigionieri dei loro veti incrociati, rendendo quasi impossibile comporre il