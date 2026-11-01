israele dopo il voto

Un patto con gli arabi “pragmatici”. L’unica via per archiviare Netanyahu

Davide Lerner
01 novembre 2026 • 07:00
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Il premier ha perso la maggioranza, i suoi avversari avrebbero i numeri per batterlo: ma c’è il nodo delle formazioni arabe. Dall’estrema destra alla sinistra, pesano i veti incrociati. Ma un’opzione c’è: un patto dell’opposizione con il partito Ra’am

TEL AVIV – Nel suo primo commento dopo le elezioni israeliane, il presidente Isaac Herzog ha esortato i partiti a fare tutto il possibile per formare una maggioranza. «Dobbiamo assolutamente evitare un altro turno di elezioni. Mi aspetto che chiunque venga qui lo faccia con una mente aperta», ha dichiarato dalla Residenza presidenziale a Gerusalemme. Per il momento, tuttavia, tutti i principali leader politici sembrano prigionieri dei loro veti incrociati, rendendo quasi impossibile comporre il

Davide Lerner
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Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 