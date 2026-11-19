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I leader israeliani del Blocco del cambiamento procedono sempre più in ordine sparso nelle trattative per la formazione di un nuovo governo. A causare frizioni tra i quattro partiti sionisti, alleatisi prima delle elezioni per spodestare il premier uscente Benjamin Netanyahu e la sua coalizione di destra ultranazionalista e religiosa, ci ha pensato questa volta Naftali Bennett. Senza avvisare gli altri tre alleati, il leader di Beyachad si è incontrato con Netanyahu mercoledì per ricevere, secon