Israele, l’estrema trincea di Netanyahu: «Vietato formare un governo con i partiti arabi»

Al via le trattative per formare il nuovo esecutivo, Bibi cerca di scongiurare un patto tra Eisenkot e le formazioni palestinesi. Manifestazioni in tutto il paese per spingere al cambiamento: «I voti degli arabi valgono esattamente quanto quelli degli ebrei»

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Gerusalemme – Mentre gran parte degli israeliani si prepara allo Shabbat, i leader politici del paese sono impegnati a studiare strategie per le difficili trattative post-elettorali che nelle prossime settimane dovrebbero portare al varo di un governo. Il premier uscente Benjamin Netanyahu, che ha visitato il Muro del Pianto nella città vecchia di Gerusalemme insieme alla moglie Sarah, ha scelto di proseguire la sua campagna di demonizzazione dei due partiti arabi, protagonisti di uno storico ex