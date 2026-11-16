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Israele, tutti contro Netanyahu: «Ha tentato un golpe, subito un’inchiesta»

Giovanni Legorano
16 novembre 2026 • 20:48Aggiornato, 16 novembre 2026 • 21:06
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Le opposizioni all’attacco di Netanyahu, si allontana il governo d’unità nazionale. Eisenkot: «Il premier uscente rappresenta una minaccia alla democrazia»

Si acuisce lo scontro tra il premier israeliano uscente Benjamin Netanyahu e quello designato Gadi Eisenkot, allontanando l’ipotesi un governo di unità nazionale che includa entrambi i leader. L’ex generale, che guida il blocco di partiti sionisti alleati per spodestare Netanyahu, ha chiesto al procuratore generale di Israele di avviare un’indagine su presunte «indebite interferenze nel processo elettorale» e sull’abuso di potere da parte della polizia. La richiesta arriva in seguito alle rivela

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group