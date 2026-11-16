Israele, tutti contro Netanyahu: «Ha tentato un golpe, subito un’inchiesta»

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Si acuisce lo scontro tra il premier israeliano uscente Benjamin Netanyahu e quello designato Gadi Eisenkot, allontanando l’ipotesi un governo di unità nazionale che includa entrambi i leader. L’ex generale, che guida il blocco di partiti sionisti alleati per spodestare Netanyahu, ha chiesto al procuratore generale di Israele di avviare un’indagine su presunte «indebite interferenze nel processo elettorale» e sull’abuso di potere da parte della polizia. La richiesta arriva in seguito alle rivela