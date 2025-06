Lo scontro tra Teheran e Tel Aviv si intensifica: l’Iran colpisce obiettivi civili nel sud di Israele, mentre l’aviazione israeliana prende di mira infrastrutture strategiche nel cuore del programma nucleare iraniano. Attesa per le mosse di Trump

Il conflitto tra Iran e Israele ha raggiunto nella notte un nuovo punto di rottura. Un missile balistico iraniano ha colpito direttamente l’ospedale Soroka di Beersheba, nel sud di Israele, causando gravi danni strutturali e la sospetta fuoriuscita di materiali pericolosi da uno dei piani superiori. I soccorsi sono in corso, con almeno 47 feriti già segnalati, tre dei quali in gravi condizioni. Il ministro della Salute israeliano ha parlato di «crimine di guerra» e di superamento della «linea rossa».

Poche ore prima, l’aviazione israeliana aveva colpito il reattore nucleare di Arak, già evacuato, secondo la tv di Stato iraniana. L’impianto, uno dei più sensibili del programma atomico di Teheran, si trova 250 chilometri a sud-ovest della capitale. Esplosioni sono state udite a Karaj e nella stessa Teheran. Le sirene hanno risuonato anche a Tel Aviv, Ramat Gan e Gerusalemme. Il bilancio è in aggiornamento, ma l’escalation appare irreversibile.

Nel frattempo, resta il dubbio sulle intenzioni di Trump, ancora incerto se scendere in campo in prima persona e in attesa di una mossa da parte del regime iraniano.

Ong Hrana: in Iran quasi 650 morti E' di almeno 639 morti certificati e 1.329 feriti il bilancio indicativo delle vittime dei raid condotti da Israele contro l'Iran dal 14 giugno aggiornato oggi da Human Rights Activists News Agency (Hrana), organizzazione non governativa indipendente iraniana che si occupa di diritti umani. L'ong stima che in maggioranza si tratti di civili. Gli attacchi israeliani hanno riguardato in totale 21 province. Araghchi: "Se gli Stati Uniti intervengono, daremo una lezione" "L'Iran farà pentire gli aggressori del loro grave errore" e che "tutte le opzioni sul tavolo". Il suo vice, Kazem Gharibabadi, ha aggiunto che "se gli Stati Uniti intervengono attivamente a favore di Israele, l'Iran dovrà usare i suoi strumenti per dare una lezione agli aggressori e proteggere la propria sicurezza e i propri interessi nazionali. Per i nostri decisori militari, tutte le opzioni sono sul tavolo". Gaza, morte 15 persone vicino al centro aiuti L'esercito israeliano ha ucciso 15 persone che si erano radunate vicino a un sito di distribuzione di aiuti umanitari nel centro di Gaza. Lo ha reso noto l'agenzia di difesa civile di Gaza, gestita da Hamas. L'agenzia ha affermato che altre tre persone sono state uccise dai bombardamenti vicino a Gaza City. Katz: "Ho dato ordine di intensificare gli attacchi sull'Iran" L'esercito israeliano ha dato ordine di intensificare gli attacchi contro gli obiettivi in Iran. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz: "Il codardo dittatore iraniano si nasconde nel suo bunker fortificato e spara colpi mirati contro ospedali ed edifici residenziali in Israele" ha detto. "Si tratta di crimini di guerra della massima gravità e (l'ayatollah) Khamenei sarà ritenuto responsabile dei suoi crimini". "Il primo ministro e io abbiamo dato istruzioni all'esercito israeliano di aumentare l'intensità degli attacchi contro obiettivi strategici in Iran e contro obiettivi governativi a Teheran, al fine di eliminare le minacce allo stato di Israele e indebolire il regime degli ayatollah", ha aggiunto. Media: l'obiettivo degli attacchi iraniani era la sede dell'intelligence L'agenzia di stampa della Repubblica Islamica Irna ha affermato su Telegram che gli "obiettivi principali" dell'attacco missilistico di questa mattina contro Israele "erano il grande quartier generale del Comando e Intelligence dell'esercito israeliano (IDF C4I) e il campo di intelligence militare nel Parco Tecnologico di Gav-Yam". Queste strutture, ha sottolineato l'agenzia, si trovano accanto all'ospedale Soroka di Beer Sheva, aggiungendo che "l'infrastruttura militare era un obiettivo preciso e diretto". Putin: "Teheran non ha chiesto il nostro aiuto" Vladimir Putin ha affermato che l'Iran, principale alleato della Russia in Medio Oriente, non ha chiesto assistenza militare a Mosca, a quasi una settimana dall'inizio di un conflitto senza precedenti tra Israele e Iran. “I nostri amici iraniani non ci hanno chiesto questo”, ha dichiarato il presidente russo, durante uno scambio con i rappresentanti delle agenzie di stampa straniere a San Pietroburgo. Attacco all'ospedale Soroka Il Soroka Medical Center di Beersheba ha affermato che l'attacco missilistico iraniano di questa mattina ha danneggiato l'ospedale in diverse aree, compresi danni significativi al vecchio edificio chirurgico. Si tratta di una delle conseguenze del lancio di circa 30 missili balistici contro Israele. Il pronto soccorso sta attualmente curando diverse ferite lievi. I soldati del Comando del Fronte Interno stanno ispezionando tutti gli edifici. L'ospedale è chiuso per tutte le attività, tranne che per le emergenze. Eli Bin, responsabile del servizio ambulanze Magen David Adom, ha spiegato ai media che un piano dell'ospedale di Soroka colpito era stato evacuato solo ieri. "Molte vite sono state salvate", ha affermato Bin. Israele ha attaccato il reattore di Arak L'Iran ha accusato Israele di aver attaccato il reattore nucleare ad acqua pesante di Arak, parte di un impianto situato circa 250 chilometri a sud-ovest di Teheran. Secondo l'ente radiotelevisivo pubblico iraniano "Irib", due missili hanno colpito la struttura intorno alle 6 di stamattina. L'attacco non avrebbe causato danni gravi né perdite di radiazioni. Poco prima, le forze armate israeliane aveva lanciato un avviso di evacuazione alla popolazione dell'area. Il reattore di Arak era uno dei punti centrali dell'accordo nucleare del 2015, poiché l'acqua pesante può essere impiegata per l'arricchimento di plutonio a uso bellico. L'intesa prevedeva la riconversione dell'impianto a fini di ricerca. Dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo, Teheran ha però violato alcuni obblighi e impedito il monitoraggio del sito da parte dell'Aiea. L'attacco segue di una settimana quello israeliano contro altri tre siti nucleari iraniani - Natanz, Isfahan e Fordow - e contro diversi scienziati di spicco del programma nucleare iraniano.

