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Due italiani sono morti nell’intercettazione di un drone in Kuwait. Secondo quanto riferito dall’Ansa si tratta di due civili, tecnici italiani della Rheinmetall. I due opererebbero nell'ambito di una commessa nel paese arabo per Rheinmetall Italia, società del gruppo industriale tedesco, specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi radar e di difesa antiaerea.

In un primo momento la notizia era stata data dal ministero della Difesa del Kuwait che aveva riferito di quattro persone ferite a causa di un attacco compiuto con «droni ostili» che aveva preso di mira un «sito vitale», rendendo necessario l’intervento delle forze kuwaitiane per intercettare i velivoli. Gli altri feriti sono un cittadino kuwaitiano e uno pakistano.

(notizia in aggiornamento)

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