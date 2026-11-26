Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa si tratta di due civili, tecnici della Rheinmetall. A essere stato preso di mira è stato un «sito strategico», probabilmente di natura militare
Due italiani sono morti nell’intercettazione di un drone in Kuwait. Secondo quanto riferito dall’Ansa si tratta di due civili, tecnici italiani della Rheinmetall. I due opererebbero nell'ambito di una commessa nel paese arabo per Rheinmetall Italia, società del gruppo industriale tedesco, specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi radar e di difesa antiaerea.
In un primo momento la notizia era stata data dal ministero della Difesa del Kuwait che aveva riferito di quattro persone ferite a causa di un attacco compiuto con «droni ostili» che aveva preso di mira un «sito vitale», rendendo necessario l’intervento delle forze kuwaitiane per intercettare i velivoli. Gli altri feriti sono un cittadino kuwaitiano e uno pakistano.
(notizia in aggiornamento)
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