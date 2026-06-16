Vance, il buzzurro che si trasformò in leader mistico

Communion: Finding My Way Back to Faith è la storia di un ritorno ma è anche e soprattutto il modo in cui il vicepresidente ha scelto di raccontare la propria identità politica nella fase in cui il prossimo passo è quello verso la Casa Bianca. Ammesso che esca politicamente vivo dall’inferno che Trump gli sta facendo passare, mettendolo in un’impossibile competizione con Marco Rubio