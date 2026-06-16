il nuovo libro del vicepresidente

Vance, il buzzurro che si trasformò in leader mistico

Mattia Ferraresi
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16 giugno 2026 • 19:56

Communion: Finding My Way Back to Faith è la storia di un ritorno ma è anche e soprattutto il modo in cui il vicepresidente ha scelto di raccontare la propria identità politica nella fase in cui il prossimo passo è quello verso la Casa Bianca. Ammesso che esca politicamente vivo dall’inferno che Trump gli sta facendo passare, mettendolo in un’impossibile competizione con Marco Rubio

JD Vance ha costruito la sua identità politica con un memoir all’apparenza impolitico che è diventato il testo sacro definitivo per afferrare rabbia e disperazione dei bianchi resti dell’America di mezzo che le dominanti élite costiere e cosmopolite avevano disprezzato fino a dimenticarsene. Hillbilly Elegy, l’elegia dei buzzurri che nel titolo italiano è diventato un più pallido Elegia americana, si è affermato come inno appalachiano di vite finite fuori rotta a forza di sradicamento, deindustr

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)