Vance, il buzzurro che si trasformò in leader mistico

Communion: Finding My Way Back to Faith è la storia di un ritorno ma è anche e soprattutto il modo in cui il vicepresidente ha scelto di raccontare la propria identità politica nella fase in cui il prossimo passo è quello verso la Casa Bianca. Ammesso che esca politicamente vivo dall’inferno che Trump gli sta facendo passare, mettendolo in un’impossibile competizione con Marco Rubio
JD Vance ha costruito la sua identità politica con un memoir all’apparenza impolitico che è diventato il testo sacro definitivo per afferrare rabbia e disperazione dei bianchi resti dell’America di mezzo che le dominanti élite costiere e cosmopolite avevano disprezzato fino a dimenticarsene. Hillbilly Elegy, l’elegia dei buzzurri che nel titolo italiano è diventato un più pallido Elegia americana, si è affermato come inno appalachiano di vite finite fuori rotta a forza di sradicamento, deindustr