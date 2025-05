Quando i primi colpi sono stati sparati in aria da un’unità dell’esercito israeliano, il fuggi fuggi è stato generale. I diplomatici europei e di altre parti del mondo, in tutto una trentina, sono corsi verso le proprie auto. Lo stesso hanno fatto le decine di giornalisti che stavano seguendo la delegazione internazionale a Jenin, in Cisgiordania.

Non era un tour turistico, ma una visita ufficiale organizzata con l’Autorità nazionale palestinese per valutare il quadro umanitario della zona. I colpi di avvertimento, ha spiegato a stretto giro un portavoce delle Israel defence forces (Idf), sono scattati perché i diplomatici si erano allontanati dal percorso previsto, entrando in un’area in cui non erano autorizzati a stare.

Le reazioni

Si stavano avvicinando al campo profughi, ma quale che fosse il percorso, Israele ha sparato per spaventare diplomatici, ambasciatori e rappresentanti internazionali. Che si muovevano con convogli identificabili. Nessun ferito, ma un episodio grave di cui, dopo le prime giustificazioni, si deve essere reso conto anche l’esercito di Tel Aviv che, in una nota stampa, si è detto «rammaricato» per quanto avvenuto e «per aver provocato l'inconveniente».

Tra i diplomatici coinvolti, oltre a provenire da paesi europei come Francia, Spagna, Austria, Polonia e Portogallo, c’erano poi delegati di Egitto, Giordania, Marocco, Brasile, Canada, Turchia e altri ancora. Era presente anche Alessandro Tutino, viceconsole italiano a Gerusalemme, sentito al telefono dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il governo di Roma ha preso una posizione netta, definendo «inaccettabili» le minacce contro i diplomatici. E nel giro di pochi minuti Tajani stesso ha annunciato la convocazione dell’ambasciatore israeliano in Italia, per avere “chiarimenti ufficiali” riguardo all’incidente.

La dura condanna, accompagnata da una richiesta di spiegazioni, è arrivata subito anche da Spagna, Belgio e altri paesi. L’Unione europea, tramite l’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas, ha invocato un’indagine sull’episodio affinché i responsabili siano chiamati a risponderne. «Qualsiasi minaccia alla vita dei diplomatici è inaccettabile. Quindi, poiché Israele è anche firmatario della Convenzione di Vienna che impone l'obbligo di garantire la sicurezza di tutti i diplomatici stranieri, ritengo che questo sia importante», ha aggiunto Kallas.

Le autorità palestinesi, invece, hanno puntato il dito contro Israele per un «atto deliberato e illecito» che ha costituito «una palese e grave violazione del diritto internazionale».

© Riproduzione riservata