Scandalo Nvidia: la caduta di Huang inguaia anche Trump

Il Cda ha estromesso il fondatore costringendolo alle dimissioni. Oltre allo scandalo “cinese” ci sono ombre sul ruolo del tycoon

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Spionaggio, sesso, miliardi e Casa Bianca: la caduta di Jensen Huang sembra un thriller geopolitico. È la crisi che ha travolto Nvidia, il gruppo al centro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, fornitore di chip per OpenAI, Anthropic e altre aziende di frontiera. Il consiglio di amministrazione ha estromesso il suo fondatore e ceo Jensen Huang – portandolo alle dimissioni giovedì 12 novembre – dopo le rivelazioni su due relazioni extraconiugali. L’ultima emersa riguarda la vicepreside