il caso

Scandalo Nvidia: la caduta di Huang inguaia anche Trump

Luca Ciarrocca
12 novembre 2026 • 21:03Aggiornato, 12 novembre 2026 • 21:53
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Il Cda ha estromesso il fondatore costringendolo alle dimissioni. Oltre allo scandalo “cinese” ci sono ombre sul ruolo del tycoon

Spionaggio, sesso, miliardi e Casa Bianca: la caduta di Jensen Huang sembra un thriller geopolitico. È la crisi che ha travolto Nvidia, il gruppo al centro della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, fornitore di chip per OpenAI, Anthropic e altre aziende di frontiera. Il consiglio di amministrazione ha estromesso il suo fondatore e ceo Jensen Huang – portandolo alle dimissioni giovedì 12 novembre – dopo le rivelazioni su due relazioni extraconiugali. L’ultima emersa riguarda la vicepreside

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics