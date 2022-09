Nessun gruppo ha ancora rivendicato l’attacco. I talebani hanno condannato l’attentato e promettono indagini per trovare i responsabili

Almeno 19 persone sono morte in un attacco suicida contro un scuola di Kabul, in Afghanistan. Il quartiere dove è avvenuta l’esplosione, Dasht-e-Barchi, si trova nella parte occidentale della città ed è abitato in prevalenza da hazara, una minoranza di religione sciita a differenza della gran parte degli afgani, che sono sunniti.

L’attacco non è ancora stato rivendicato da alcun gruppo, ma gli hazara sono stati spesso presi di mira da attacchi terroristici portati avanti da estremisti dell’Isis e, in passato, dai talebani. Prima della presa del potere dei talebani, nell’agosto dell’anno scorso, un attentato a una moschea di Dasht-e-Barchi aveva causato 85 morti.

