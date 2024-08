Il team dell’ex presidente Donald Trump ha immediatamente attaccato Walz accusandolo di essere un “radicale di sinistra”. Secondo la Cnn Walz, attuale governatore del Minnesota, sarà presentato ufficialmente in un comizio in Pennsylvania questa sera

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha scelto l’attuale governatore del Minnesota, Tim Walz, come suo vice per la corsa alla Casa Bianca. La scelta è arrivata dopo giorni di riflessioni da parte della candidata democratica, subentrata nella corsa alle presidenziali a Joe Biden.

«Sono lieta di condividere la mia decisione: il governatore del Minnesota Tim Walz si unirà alla nostra campagna come mio compagno di corsa. Tim è un leader collaudato che ha un incredibile curriculum di risultati per le famiglie del Minnesota. So che porterà la stessa leadership, basata sui principi alla nostra campagna, nell'ufficio del vicepresidente».

Secondo quanto riporta la stampa statunitense, Tim Walz sarà presentato ufficialmente in serata durante un comizio a Philadelphia, Pennsylvania. Nei prossimi giorni Harris e Walz visiteranno gli stati dove il voto è più incerto, come Wisconsin, Michigan, Carolina del Nord, Georgia.

Chi è Walz

Walz, classe 1964, ha vinto il ballottaggio per la scelta del vice con il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro. Da giorni analisti ed esperti si aspettavano una scelta simile per controbilanciare la figura di una donna nera con origine sud asiatica di Harris. Nato a West Point, Nebraska, Walz è un veterano politico con una carriera che include 24 anni nella Guardia nazionale dell'Esercito, l’insegnamento in Cina e Nebraska, e un decennio al Congresso degli Stati Uniti. Come governatore dal 2019, Walz ha sostenuto riforme sociali come il congedo familiare retribuito.

La reazione di Trump

Il team dell’ex presidente Donald Trump ha immediatamente attaccato Walz accusandolo come un «radicale di sinistra». «Proprio come Kamala Harris, Tim Walz è un pericoloso estremista di sinistra, e il sogno di Harris e Walz» di trasformare gli Stati Uniti a immagine della California «rappresenta l'incubo di ogni americano», ha detto in una nota Karoline Leavitt, portavoce della campagna di Trump.

