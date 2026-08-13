L’amministrazione perde pezzi

Karoline Leavitt lascia Trump per «ragioni private». Un’altra tegola per la Casa Bianca in crisi

Mattia Ferraresi
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13 agosto 2026 • 16:45

La direttrice della comunicazione lascia l’incarico a fine mese, l’ultima di una serie di defezioni quasi tutte al femminile. A luglio, nella fuga da Ankara, il presidente l’aveva lasciata sull’aereo civile, portando solo la fedelissima Natalie Harp

La direttrice della comunicazione della Casa Bianca e fidatissima consigliera di Donald Trump, Karoline Leavitt, lascerà il suo incarico a fine mese. Lo ha annunciato lo stesso Trump sul social Truth, spiegando che la ragione – che lui «capisce e rispetta totalmente» – è che così potrà passare più tempo con i suoi figli e la famiglia. All’inizio di maggio Leavitt ha avuto la seconda figlia, ed evidentemente la vicenda della maternità, e delle decisioni professionali connesse, non è una novità im

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)