Karoline Leavitt lascia Trump per «ragioni private». Un’altra tegola per la Casa Bianca in crisi

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La direttrice della comunicazione della Casa Bianca e fidatissima consigliera di Donald Trump, Karoline Leavitt, lascerà il suo incarico a fine mese. Lo ha annunciato lo stesso Trump sul social Truth, spiegando che la ragione – che lui «capisce e rispetta totalmente» – è che così potrà passare più tempo con i suoi figli e la famiglia. All’inizio di maggio Leavitt ha avuto la seconda figlia, ed evidentemente la vicenda della maternità, e delle decisioni professionali connesse, non è una novità im