Reportage

Il 7 ottobre tre anni dopo: «Qui nei kibbuz il trauma non è stato superato»

Giovanni Legorano
07 ottobre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google
Raz, 4 anni, e Aviv, 2, erano andate con mamma Doron a trovare la nonna Efrat nel kibbutz di Nir Oz: il 7 ottobre i terroristi hanno ucciso l'anziana donna davanti ai loro occhi trascinandola fuori dal rifugio, poi hanno portatto le bambine e la madre a Gaza. Oggi Yoni, il papà, ha finalmente potuto stringerle forte a sè nell'ospedale pediatrico Schneider. La famiglia ha dato il consenso affinchè tutti possano vedere le immagini della famiglia tornata insieme dopo il rilascio delle due piccole e della madre avvenuto ieri pomeriggio. ANSA/Schneider Children's Medical Center Spokesperson. +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ NPK +++ Data di Rilascio:25/nov/2023 or
Raz, 4 anni, e Aviv, 2, erano andate con mamma Doron a trovare la nonna Efrat nel kibbutz di Nir Oz: il 7 ottobre i terroristi hanno ucciso l'anziana donna davanti ai loro occhi trascinandola fuori dal rifugio, poi hanno portatto le bambine e la madre a Gaza. Oggi Yoni, il papà, ha finalmente potuto stringerle forte a sè nell'ospedale pediatrico Schneider. La famiglia ha dato il consenso affinchè tutti possano vedere le immagini della famiglia tornata insieme dopo il rilascio delle due piccole e della madre avvenuto ieri pomeriggio. ANSA/Schneider Children's Medical Center Spokesperson. +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ NPK +++ Data di Rilascio:25/nov/2023 or
Raz, 4 anni, e Aviv, 2, erano andate con mamma Doron a trovare la nonna Efrat nel kibbutz di Nir Oz: il 7 ottobre i terroristi hanno ucciso l'anziana donna davanti ai loro occhi trascinandola fuori dal rifugio, poi hanno portatto le bambine e la madre a Gaza. Oggi Yoni, il papà, ha finalmente potuto stringerle forte a sè nell'ospedale pediatrico Schneider. La famiglia ha dato il consenso affinchè tutti possano vedere le immagini della famiglia tornata insieme dopo il rilascio delle due piccole e della madre avvenuto ieri pomeriggio. ANSA/Schneider Children's Medical Center Spokesperson. +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ NPK +++ Data di Rilascio:25/nov/2023 or

Per chi è sopravvissuto, quel giorno non è mai davvero finito. È rimasto nelle case ricostruite, nei nomi di chi non c’è più, nelle abitudini riprese con fatica. Tre anni dopo, nei kibbutz israeliani lungo il confine con Gaza, la vita prova a ricominciare mentre il trauma continua a farne parte

«Quando ho ballato e cantato all’ultima festa di indipendenza, ero felice, ma allo stesso tempo molto triste perché lei non c’era». Dani Rahamim parla con voce sommessa della sua amica Dikla Arava, vicina di casa con cui ha condiviso tanti momenti di gioia in 50 anni di vita nel kibbutz Nahal Oz, a ridosso del confine con la Striscia di Gaza. Dikla è rimasta uccisa nel massacro del 7 ottobre di tre anni fa. Dani si è salvato rimanendo barricato nella mamad, la stanza di sicurezza di casa sua, pe

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group