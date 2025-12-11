I quattro aeroporti russi sono stati temporaneamente chiusi. Proseguono le trattative di pace
Le forze russe hanno abbattuto il numero record di 287 droni ucraini durante la notte e gli aeroporti di Mosca sono stati temporaneamente chiusi. Dei droni intercettati e abbattuti dalla difesa aerea russa, 32 erano diretti verso Mosca. Tutti e quattro gli aeroporti della capitale russa sono stati temporaneamente chiusi, ha riferito Rosaviatsia, l'autorità russa per l'aviazione civile. I voli sono stati dirottati sull'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo.
Proseguono intanto le trattative di pace e il presidente Donald Trump pressa Kiev, che sta preparando un documento in venti punti, per chiudere al più presto.
Il ministro degli Esteri russo Lavrov: "Per la Russia inaccettabile Ucraina nella Nato"
Seconda la Reuters, Sergej Lavrov ha ribadito che per il Cremlino sarebbe "inaccettabile l'Ucraina nella Nato". L'entrate di Kiev nell'Alleanza atlantica è uno dei punti più discussi nei negoziati per l'accordo di pace russo-ucraino. Di recente anche Donald Trump aveva espresso posizioni simili sulla possibilità di un allargamento dell'istituzione guidata dal segretario Mark Rutte.
Anche Erdogan all'incontro con Putin
Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parteciperà al forum internazionale per la Pace e la Fiducia, in programma tra oggi e domani a Ashgabat in Turkmenistan, dove ha in programma incontri con gli altri partecipanti, tra cui l'omologo russo, Vladimir Putin, e l'omologo iraniano, Masoud Pezeshkian. "Il Presidente incontrerà inoltre i capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti", ha affermato la direzione delle comunicazioni del leader turco, in un messaggio su X dove ha annunciato la partecipazione di Erdogan al forum
Il presidente iraniano vedrà Putin
Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha in programma un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin in Turkmenistan, in occasione del forum internazionale per la Pace e la Fiducia che si terrà tra oggi e domani a Ashgabat. Lo ha annunciato l'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, come riferisce Mehr.
Mosca contrattacca. Danni agli impianti energetici ucraini
La Russia ha attaccato nella notte con una raffica di missili e droni la città ucraina di Kremenchuk, nella regione di Poltava, a 250 chilometri a sud-est di Kiev. Gli impianti energetici locali sono tornati a essere il bersaglio dell'attacco russo, ha riferito il governatore dell'Oblast di Poltava, Volodymyr Kohut. "Un numero significativo di droni è stato abbattuto, ma la caduta di detriti e i colpi diretti sugli impianti hanno causato incendi", ha affermato, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Il raid è avvenuto meno di una settimana dopo che la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato contro Kremenchuk il 7 dicembre, danneggiando diversi impianti energetici.
