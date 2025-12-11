Le forze russe hanno abbattuto il numero record di 287 droni ucraini durante la notte e gli aeroporti di Mosca sono stati temporaneamente chiusi. Dei droni intercettati e abbattuti dalla difesa aerea russa, 32 erano diretti verso Mosca. Tutti e quattro gli aeroporti della capitale russa sono stati temporaneamente chiusi, ha riferito Rosaviatsia, l'autorità russa per l'aviazione civile. I voli sono stati dirottati sull'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo.

Proseguono intanto le trattative di pace e il presidente Donald Trump pressa Kiev, che sta preparando un documento in venti punti, per chiudere al più presto. 

10:00

Il ministro degli Esteri russo Lavrov: "Per la Russia inaccettabile Ucraina nella Nato"

Seconda la Reuters, Sergej Lavrov ha ribadito che per il Cremlino sarebbe "inaccettabile l'Ucraina nella Nato". L'entrate di Kiev nell'Alleanza atlantica è uno dei punti più discussi nei negoziati per l'accordo di pace russo-ucraino. Di recente anche Donald Trump aveva espresso posizioni simili sulla possibilità di un allargamento dell'istituzione guidata dal segretario Mark Rutte.   

08:33

Anche Erdogan all'incontro con Putin 

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parteciperà al forum internazionale per la Pace e la Fiducia, in programma tra oggi e domani a Ashgabat in Turkmenistan, dove ha in programma incontri con gli altri partecipanti, tra cui l'omologo russo, Vladimir Putin, e l'omologo iraniano, Masoud Pezeshkian. "Il Presidente incontrerà inoltre i capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti", ha affermato la direzione delle comunicazioni del leader turco, in un messaggio su X dove ha annunciato la partecipazione di Erdogan al forum

07:56

Il presidente iraniano vedrà Putin

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha in programma un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin in Turkmenistan, in occasione del forum internazionale per la Pace e la Fiducia che si terrà tra oggi e domani a Ashgabat. Lo ha annunciato l'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, come riferisce Mehr.

07:29

Mosca contrattacca. Danni agli impianti energetici ucraini

La Russia ha attaccato nella notte con una raffica di missili e droni la città ucraina di Kremenchuk, nella regione di Poltava, a 250 chilometri a sud-est di Kiev. Gli impianti energetici locali sono tornati a essere il bersaglio dell'attacco russo, ha riferito il governatore dell'Oblast di Poltava, Volodymyr Kohut. "Un numero significativo di droni è stato abbattuto, ma la caduta di detriti e i colpi diretti sugli impianti hanno causato incendi", ha affermato, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Il raid è avvenuto meno di una settimana dopo che la Russia ha lanciato un massiccio attacco combinato contro Kremenchuk il 7 dicembre, danneggiando diversi impianti energetici.

