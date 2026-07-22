Kiev, il caos forze armate è un intrigo politico. E il Cremlino ne approfitta

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In Ucraina si festeggia il licenziamento, deciso martedì sera, del comandante in capo dell’esercito, Oleksandr Syrsky, e la sua sostituzione con Mykhailo Drapaty, il popolare comandante e alleato dell’ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov. «Grazie al presidente per la saggia decisione!», ha scritto sul suo canale Telegram Serhii Sternenko, uno dei volontari e blogger più popolari del paese. «Sono incredibilmente felice », ha scritto invece Dmytro Kozyatynsky, il veterano che ha dato il via