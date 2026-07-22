Il caso fedorov: il ministro cacciato più popolare del presidente

Kiev, il caos forze armate è un intrigo politico. E il Cremlino ne approfitta

Davide Maria De Luca
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22 luglio 2026 • 20:31

Manifestanti in festa per la sostituzione del capo dell’esercito, Zelensky alle strette. Mosca torna alla linea dura: «Negoziati solo se tutto il Donbass sarà nostro»

In Ucraina si festeggia il licenziamento, deciso martedì sera, del comandante in capo dell’esercito, Oleksandr Syrsky, e la sua sostituzione con Mykhailo Drapaty, il popolare comandante e alleato dell’ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov. «Grazie al presidente per la saggia decisione!», ha scritto sul suo canale Telegram Serhii Sternenko, uno dei volontari e blogger più popolari del paese. «Sono incredibilmente felice », ha scritto invece Dmytro Kozyatynsky, il veterano che ha dato il via

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.