Kiev si risveglia tra le fiamme e le macerie. Così Zelensky prova a cavalcare i raid

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Kiev si è risvegliata avvolta in una foschia caliginosa e l’aria che odorava di incendio. In mattinata, le centraline meteorologiche hanno registrato la più alta quantità di particolato nella storia cittadina, e le autorità hanno raccomandato agli abitanti di restare in casa, con le finestre chiuse. È il risultato di un enorme incendio, accompagnato da una fuga di petrolio in un lago vicino, scoppiato in un deposito di carburante colpito da un missile russo, uno dei settanta che alle prime ore d