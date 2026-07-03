Il day after del più duro attacco russo

Kiev si risveglia tra le fiamme e le macerie. Così Zelensky prova a cavalcare i raid

Davide Maria De Luca
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03 luglio 2026 • 19:58

Sale ancora il bilancio del raid russo: 30 morti, quasi 100 feriti. Un terzo delle vittime sepolto nel crollo di un palazzo di dieci piani. L’appello del presidente: «Ora contiamo sui nostri alleati» La Nato: entro l’anno prossimo arriveranno aiuti per 70 miliardi di euro

Kiev si è risvegliata avvolta in una foschia caliginosa e l’aria che odorava di incendio. In mattinata, le centraline meteorologiche hanno registrato la più alta quantità di particolato nella storia cittadina, e le autorità hanno raccomandato agli abitanti di restare in casa, con le finestre chiuse. È il risultato di un enorme incendio, accompagnato da una fuga di petrolio in un lago vicino, scoppiato in un deposito di carburante colpito da un missile russo, uno dei settanta che alle prime ore d

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.