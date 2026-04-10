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Kiev, sì alla tregua di Pasqua, il regalo di Putin a Trump

Davide Maria De Luca
10 aprile 2026 • 17:28Aggiornato, 10 aprile 2026 • 17:33

Zelensky si dice pronto a «passi reciproci» con la Russia. La sospensione dei combattimenti durerà da sabato pomeriggio a domenica notte, giorno della Pasqua ortodossa. Ma il presidente ucraino chiede che vengano ripristinate le sanzioni alle Russia

Kiev è pronta a rispettare la tregua per la Pasqua ortodossa annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin. «Abbiamo già detto che siamo pronti a osservare la tregua per le festività, se i russi faranno altrettanto», ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. La tregua era stata annunciata giovedì sera dal Cremlino. Putin avrebbe dato ordine alle truppe di sospendere tutte le ostilità dalle 16 di sabato fino alla fine di domenica 12 aprile, giorno della Pasqua ortodossa – russi

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.