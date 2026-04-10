Kiev, sì alla tregua di Pasqua, il regalo di Putin a Trump

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Kiev è pronta a rispettare la tregua per la Pasqua ortodossa annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin. «Abbiamo già detto che siamo pronti a osservare la tregua per le festività, se i russi faranno altrettanto», ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. La tregua era stata annunciata giovedì sera dal Cremlino. Putin avrebbe dato ordine alle truppe di sospendere tutte le ostilità dalle 16 di sabato fino alla fine di domenica 12 aprile, giorno della Pasqua ortodossa – russi