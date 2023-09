Kim Jong-un è in Russia per l’incontro con Vladimir Putin. Il leader della Corea del Nord è arrivato con il suo treno, partito domenica sera da Pyongyang. L’incontro, che potrebbe avvenire mercoledì, andrà in scena nell’estremo oriente della Russia. Putin al momento è a Vladivostok, dove partecipa al Forum economico orientale. Non è chiaro dove si svolgerà l’incontro: la sede ufficiale non è stata resa nota.

Il vertice prevede anche un faccia a faccia tra il leader nordcoreano e il presidente russo. Al termine dell’incontro, secondo quanto riferisce l’agenzia Tass, non è prevista una conferenza stampa. Dovrebbe andare in scena invece un pranzo ufficiale con la partecipazione di due delegazioni.

Putin e Kim ufficialmente discuteranno questioni legate alla cooperazione bilaterale tra Russia e Corea del Nord in diversi settori. Tratteranno poi temi relativi alla situazione nella regione e si soffermeranno su questioni internazionali. I riflettori sono accesi ovviamente sull’argomento armi: la Corea del Nord pare destinata a fornire armamenti e munizioni alla Russia per la guerra in corso in Ucraina.

Pyongyang, in cambio, potrebbe ricevere soprattutto tecnologia utile per migliorare i sistemi di lancio dei missili, in particolare quelli da utilizzare sui sottomarini. Nel menù del bilaterale anche supporto per lo sviluppo di tecnologia da applicare ai satelliti.

