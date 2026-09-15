La battaglia di Midterm: i giudici supremi silurano il piano eversivo di Trump

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La Corte suprema ha respinto la richiesta d’emergenza dell’amministrazione Trump di far entrare in vigore, in tempo per il voto di novembre al midterm, l’ordine esecutivo che avrebbe bloccato la consegna delle schede via posta a chi non compare in una lista di elettori pre-approvata dagli stati. È l’ormai classica battaglia trumpiana per limitare il voto postale, che lui vende al suo popolo come argine necessario ai brogli democratici. La divisione della Corte – 7 a 2 – non è quella abituale: a