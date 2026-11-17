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Gli Stati Uniti hanno portato la guerra in Iran. E adesso, in ritorsione, l’Iran starebbe pianificando di portarla negli Stati Uniti. Con una dirty bomb, una bomba sporca o con l’impiego di un’arma chimica. Lo hanno riferito alla Cnn sette funzionari americani a conoscenza di informazioni di intelligence: Teheran avrebbe elaborato dei piani per colpire alti funzionari dell’amministrazione repubblicana – piani «estremamente dettagliati», con luoghi ed obiettivi individuati con precisione. È l’ete