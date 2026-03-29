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La Cina è l’unica che sta vincendo in questa guerra

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
29 marzo 2026 • 07:00

La battaglia per lo stretto di Hormuz sarà decisiva. Intanto occorre ricordare che nella storia non c’è un solo esempio di popolazione che si sia ribellata al suo tiranno su richiesta di chi la bombarda. Dal conflitto rischiano di uscire indeboliti Usa, Israele e paesi del Golfo, mentre potrebbe uscire rafforzata la Cina. Quello che è chiaro è che sta perdendo la popolazione iraniana

A quasi un mese dall’inizio, chi sta vincendo la guerra dell’Iran? Il Wall Street Journal e certi suoi epigoni italiani segnalano agli scettici che le aviazioni americane ed israeliane ormai sono padrone dei cieli. Ma si omette che dieci o ventimila metri più in basso l’Iran si è preso lo stretto di Hormuz e lo sta trasformando nell’arma di un micidiale contrattacco. La battaglia decisiva È la battaglia di Hormuz e deciderà il conflitto. Al momento procede come una partita di scacchi. L’ultima m

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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