La Cina è l’unica che sta vincendo in questa guerra

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La battaglia per lo stretto di Hormuz sarà decisiva. Intanto occorre ricordare che nella storia non c’è un solo esempio di popolazione che si sia ribellata al suo tiranno su richiesta di chi la bombarda. Dal conflitto rischiano di uscire indeboliti Usa, Israele e paesi del Golfo, mentre potrebbe uscire rafforzata la Cina. Quello che è chiaro è che sta perdendo la popolazione iraniana

A quasi un mese dall’inizio, chi sta vincendo la guerra dell’Iran? Il Wall Street Journal e certi suoi epigoni italiani segnalano agli scettici che le aviazioni americane ed israeliane ormai sono padrone dei cieli. Ma si omette che dieci o ventimila metri più in basso l’Iran si è preso lo stretto di Hormuz e lo sta trasformando nell’arma di un micidiale contrattacco. La battaglia decisiva È la battaglia di Hormuz e deciderà il conflitto. Al momento procede come una partita di scacchi. L’ultima m