verso Il 4 luglio

La corte di Re Donald. Una monarchia (dei soldi) del tutto antiamericana

Mattia Ferraresi
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03 luglio 2026 • 07:00

Trump incarna l’ultimo paradosso degli Usa, un paese nato dal rifiuto del sovrano. Il caso criptovalute: il tycoon si è arricchito a scapito dei piccoli risparmiatori

Nessuna nazione moderna ha legato la propria origine al rifiuto della monarchia quanto gli Stati Uniti. La Dichiarazione d’indipendenza è, nella sua parte meno citata, un lungo atto d’accusa contro Giorgio III. Si tratta di un elenco di soprusi teso a dimostrare che il monarca è inadatto a governare un popolo libero. Pochi mesi prima, il pamphlet più infiammabile della rivoluzione, Common Sense di Thomas Paine, aveva demolito il principio ereditario come assurdità logica prima ancora che politic

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)