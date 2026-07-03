La corte di Re Donald. Una monarchia (dei soldi) del tutto antiamericana

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Nessuna nazione moderna ha legato la propria origine al rifiuto della monarchia quanto gli Stati Uniti. La Dichiarazione d’indipendenza è, nella sua parte meno citata, un lungo atto d’accusa contro Giorgio III. Si tratta di un elenco di soprusi teso a dimostrare che il monarca è inadatto a governare un popolo libero. Pochi mesi prima, il pamphlet più infiammabile della rivoluzione, Common Sense di Thomas Paine, aveva demolito il principio ereditario come assurdità logica prima ancora che politic