Una sconfitta (pesante) e due vittorie per il capo della casa bianca

La Corte suprema salva l’anima d’America: Trump sconfitto dai giudici sullo Ius soli

Mattia Ferraresi
Segui Domani su Google
30 giugno 2026 • 18:55

Una maggioranza mista di toghe boccia il tentativo di abolire la cittadinanza per nascita. Il tycoon promette di farlo con una legge. Vittoria per il presidente su altre due sentenze: sport femminili negati alle studentesse trans, addio al tetto alle spese dei partiti

Lo ius soli è scritto nella Costituzione americana e nessun ordine esecutivo di Donald Trump può cambiare questo fatto: con questa decisione si è chiuso l’anno giudiziario della Corte suprema. Si tratta di una sentenza attesa ma non per questo meno urticante per il presidente, che ha reso la distruzione di un dispositivo simbolo del paese fatto da immigrati una delle sue molte ossessioni. I giudici hanno bocciato l’ordine esecutivo con cui il presidente, il primo giorno del suo secondo mandato,

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)