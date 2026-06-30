La Corte suprema salva l’anima d’America: Trump sconfitto dai giudici sullo Ius soli

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Lo ius soli è scritto nella Costituzione americana e nessun ordine esecutivo di Donald Trump può cambiare questo fatto: con questa decisione si è chiuso l’anno giudiziario della Corte suprema. Si tratta di una sentenza attesa ma non per questo meno urticante per il presidente, che ha reso la distruzione di un dispositivo simbolo del paese fatto da immigrati una delle sue molte ossessioni. I giudici hanno bocciato l’ordine esecutivo con cui il presidente, il primo giorno del suo secondo mandato,