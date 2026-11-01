La difesa di Kiev e i nuovi satelliti: così l’Ue vuole sostituire Starlink

L’Ucraina e le aziende finlandesi Nokia e Iceye cercheranno di sviluppare un sistema parallelo a quello di proprietà di Musk. Altri progetti simili già avviati in Europa. Gli esperti: «Sono necessari strumenti globali, le guerre sono cambiate radicalmente»

true false

Sigle ambiziose e futuristiche, da Iris² a Govsatcom, progetti visionari e consorzi tra colossi dell’aerospazio per sviluppare alternative a Starlink e garantire comunicazioni satellitari ad aziende, governi ed eserciti. Il 22 ottobre il ministero della Difesa ucraino ha firmato una lettera d’intenti con Nokia e ICEYE, le due aziende finlandesi cercheranno di sviluppare insieme a Kiev un sistema di comunicazione militare parallelo e indipendente da quello di Elon Musk. Ci sono progetti simili gi