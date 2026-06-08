La disperazione di Trump incalzato da nemici e amici

L’ennesimo battibecco con Netanyahu, che finora lo ha indotto a fare tutto quello che chiedeva o quasi, incorona una politica estera povera di idee strategiche e ricca di colpi a vuoto
Una delle misure della disperazione di Donald Trump è l’umiliante pervicacia con cui è costretto a rincorrere gli alleati, che talvolta si aggiungono agli avversari nella lista dei soggetti da tenere a freno. Il caso in questione è naturalmente Benjamin Netanyahu. Il presidente ha in modo perentorio detto che «Israele e Iran devono immediatamente smettere di sparare», dopo lo scambio di missili del fine settimana. Poi ha aggiunto: «Entrambe le parti, Israele e Iran, stanno cercando di arrivare a