Il numero che esce il 26 maggio, dedicato ai Balcani, è l’ultimo del nostro inserto geopolitico. Ma il tesoro di competenze accumulato in questi anni non è perduto. Le firme di Scenari troveranno spazio su Domani, portando nella dimensione quotidiana le analisi che finora avete trovato raccolte in un inserto tematico. Questo è solo un arrivederci