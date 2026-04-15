il corto circuito della casa bianca

La folle crociata di Trump contro il papa. Vance fa lezioni di teologia: «Dio è con noi»

Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Illustrazione di Marilena Nardi
Mattia Ferraresi
15 aprile 2026 • 20:26

Il presidente posta una vignetta in cui abbraccia Gesù e torna all’attacco: «Il pontefice ricorda i 42mila innocenti uccisi in Iran?». Il vice parla di sostegno divino all’America in guerra con i nazisti. «Prevost sia cauto quando si occupa di questioni teologiche»

La crisi tra la Casa Bianca e il Vaticano ha cessato di essere una disputa diplomatica innescata dall’incontinenza notturna di Donald Trump quando lo sfortunatissimo vicepresidente JD Vance ha avvertito papa Leone XIV che deve stare attento quando parla di teologia. In quel momento la questione ha assunto i contorni di una rottura culturale più ampia, benché si manifesti nei modi farseschi e improbabili che si addicono allo stile di questa amministrazione. Martedì sera ad Athens, in Georgia, par

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Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)