La folle crociata di Trump contro il papa. Vance fa lezioni di teologia: «Dio è con noi»

Il presidente posta una vignetta in cui abbraccia Gesù e torna all’attacco: «Il pontefice ricorda i 42mila innocenti uccisi in Iran?». Il vice parla di sostegno divino all’America in guerra con i nazisti. «Prevost sia cauto quando si occupa di questioni teologiche»

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La crisi tra la Casa Bianca e il Vaticano ha cessato di essere una disputa diplomatica innescata dall’incontinenza notturna di Donald Trump quando lo sfortunatissimo vicepresidente JD Vance ha avvertito papa Leone XIV che deve stare attento quando parla di teologia. In quel momento la questione ha assunto i contorni di una rottura culturale più ampia, benché si manifesti nei modi farseschi e improbabili che si addicono allo stile di questa amministrazione. Martedì sera ad Athens, in Georgia, par