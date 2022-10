Il progetto di legge presentato ha di fronte a sé un lungo iter legislativo che prevede anche un passaggio in Unione europea. L’obiettivo è sottrarre il commercio di questa droga leggera alla criminalità organizzata

Il ministro della salute tedesco, Karl Lauterbach, ha presentato oggi, 26 ottobre 2022, il suo piano sulla legalizzazione della cannabis al cancelliere Olaf Scholz. Lauterbach, eletto con il partito socialdemocratico, ha presentato i risultati di uno studio secondo cui in Germania circa quattro milioni di adulti usano cannabis. Dai dati emerge anche che ad essere coinvolta nel commercio, che avviene perlopiù sul mercato nero, la criminalità organizzata.

Le leggi in Germania

Lauterbach ha sempre sostenuto che la legislazione tedesca sulla droga andasse rinnovata, poiché le attuali misure in vigore non hanno avuto successo nel limitare il consumo. Il ministro ha però chiarito che il suo piano non tenta di imitare il modello olandese.

Piuttosto, il piano prevede, come ha detto Lauterbach, «la legalizzazione più liberale della cannabis in Europa» e potrebbe avere effetti anche sul mercato comunitario rendendolo «più regolamentato». Il piano tedesco potrebbe quindi diventare esso stesso un modello per l’Unione europea.

Tuttavia, prima che possa essere portato avanti, la Commissione europea deve verificare se il piano sia praticabile entro i limiti del diritto europeo e internazionale.

Il piano di Lauterbach

Lauterbach vuole rendere legale l’acquisizione e il possesso di cannabis per uso ricreativo personale in dosi comprese tra i 20 e i 30 grammi. Il piano prevede anche la legalizzazione della produzione, della fornitura e della distribuzione di cannabis all'interno di un quadro regolamentato e controllato dallo stato.

Inoltre, per i singoli individui sarebbe consentito la coltivazione di massimo tre piante di cannabis. Le vendite avverrebbero in negozi specializzati ed eventualmente in farmacie. La pubblicità dei prodotti a base di cannabis sarà vietata.

L’iter legislativo

Il Partito dei Verdi, che governa in coalizione con l'Spd e i Liberali democratici (Fpd), ha sempre sostenuto la legalizzazione della cannabis. Il mese scorso il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, aveva affermato che la cannabis avrebbe potuto essere legalizzata entro il 2023.

Tuttavia, il commissario federale per la droga e le dipendenze, Burkhard Blienert, aveva sollevato dubbi sull’attuazione del piano prima del 2024. È probabile che la coalizione di governo presenti un disegno di legge alla fine di quest’anno o all'inizio del prossimo.

Tuttavia, questo sarà redatto solo dopo che l’Unione europea avrà certificato di non avere obiezioni legali rispetto alla legalizzazione. Il piano presentato oggi potrà essere cambiato nel corso dell'iter legislativo.

