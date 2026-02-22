La guerra commerciale continua. E rischia di diventare più caotica

La tardiva e scontata sentenza della Corte suprema ha azzerato la politica commerciale dell’amministrazione Trump, che già valuta le alternative. L’economia mondiale è ripiombata in una fase di grande incertezza

Sembra che oltre a Berlino ci sia un giudice, per quanto riluttante, anche a Washington. Dopo aver aspettato il più possibile, la Corte Suprema degli Stati Uniti venerdì ha dovuto a malincuore infliggere a Donald Trump la prima vera sconfitta legale proprio nell’ambito che più ha caratterizzato il primo anno della sua amministrazione, la politica commerciale. La Corte ha raggiunto l’unico verdetto possibile stabilendo a maggioranza che il presidente non aveva l’autorità di imporre dazi generaliz