La guerra commerciale continua. E rischia di diventare più caotica

Francesco Saracenoeconomista
22 febbraio 2026 • 07:00

La tardiva e scontata sentenza della Corte suprema ha azzerato la politica commerciale dell’amministrazione Trump, che già valuta le alternative. L’economia mondiale è ripiombata in una fase di grande incertezza

Sembra che oltre a Berlino ci sia un giudice, per quanto riluttante, anche a Washington. Dopo aver aspettato il più possibile, la Corte Suprema degli Stati Uniti venerdì ha dovuto a malincuore infliggere a Donald Trump la prima vera sconfitta legale proprio nell’ambito che più ha caratterizzato il primo anno della sua amministrazione, la politica commerciale. La Corte ha raggiunto l’unico verdetto possibile stabilendo a maggioranza che il presidente non aveva l’autorità di imporre dazi generaliz

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 