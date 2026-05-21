La lista dei killer del 7 ottobre. «L’Idf vuole eliminarli tutti»

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L’ultima uccisione tra le file di Hamas è stata quella di uno dei capi del movimento terrorista, Izz al-Din al-Haddad. Sarebbe il suo l’ultimo nome ad essere stato spuntato dalla lista dei palestinesi ancora da eliminare, anche se formalmente a Gaza è ancora in vigore il cessate il fuoco. È stato il Wall Street Journal, a rivelare l’esistenza di un vero e proprio elenco di nomi di palestinesi che il 7 ottobre 2023, subito dopo l’attacco al Nova festival e poi ai kibbutz, hanno attraversato i con