la rivelazione del wall street journal

La lista dei killer del 7 ottobre. «L’Idf vuole eliminarli tutti»

Bianca Senatore
21 maggio 2026 • 20:41

Secondo il Wall Street Journal, bastano due prove della presenza di qualcuno, uomo, donna o bambino, nelle vicinanze del confine di Gaza per rientrare nell’elenco dei target da eliminare. Nuovo attacco coi droni a Beit Lahiya, nel nord della Striscia

L’ultima uccisione tra le file di Hamas è stata quella di uno dei capi del movimento terrorista, Izz al-Din al-Haddad. Sarebbe il suo l’ultimo nome ad essere stato spuntato dalla lista dei palestinesi ancora da eliminare, anche se formalmente a Gaza è ancora in vigore il cessate il fuoco. È stato il Wall Street Journal, a rivelare l’esistenza di un vero e proprio elenco di nomi di palestinesi che il 7 ottobre 2023, subito dopo l’attacco al Nova festival e poi ai kibbutz, hanno attraversato i con

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Bianca Senatore
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Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.