L’operazione in Libia con i droni ha mandato in tilt il governo Meloni, all’oscuro di tutto. Conte: «Fallimento premier». Il ministro degli Esteri ucraino chiede tregua sul mar Nero

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Una nave russa, che viaggiava carica di armamenti diretta in Libia, una volta raggiunto lo stretto di Sicilia, ha deciso di invertire la sua rotta. La virata improvvisa è stata causata dall’attacco ucraino compiuto due giorni fa contro un vascello di Mosca, poi finito negli abissi al largo di Bengasi. Un’operazione condotta a oltre duemila chilometri dal confine nazionale di Kiev, le cui conseguenze si sono propagate anche nella politica italiana, finita anch’essa nella spirale dell’onda d’urto